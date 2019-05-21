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صحة جنوب سيناء: تركيب أول جهاز وحدة تشخيص وعلاج عن بعد فى طور سيناء

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:30 ص
صحة جنوب سيناء: تركيب أول جهاز وحدة تشخيص وعلاج عن بعد فى طور سيناء جهاز التشخيص عن بعد
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تركيب أول جهاز ووحدة تشخيص وعلاج عن بعد بالوحدة الصحية بوادى الطور سيناء، حيث تم تركيب أول وحدة علاج عن بعد بالوحدة الصحية بوادى الطور كمرحلة أولى بإشراف مباشر من الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة.

وأكد الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه سيتم بدأ المرحلة الثانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع، حيث سيتم تركيب باقى أجهزة العلاج عن بعد بالمركز الطبى بالرويسات بمدينة شرم الشيخ ثم بالوحدة الصحية بالعصلة بدهب ثم المركز الحضرى بنويبع والوحدة الصحية بالطرفة بكاترين ثم الوحدة الصحية بالعرايشية بأبورديس والمركز الطبى الحضرى بأبوزنيمة، وأخيرا الوحدة الصحية برأس مسلة برأس سدر.

وأضاف أبوهاشم بهدف تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية أفضل لأهالى المحافظة حيث سيتم الكشف والفحص الطبى ومناظرة الحالات الحرجة والصعبة، من خلال العرض على كبار الأطباء بكبرى المستشفيات كمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وغيرها ليتم تشخيص الحالات وصرف العلاج اللازم دون تحمل المرضى معاناة ومشقة السفر.


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