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صحة بنى سويف تغلق 31 منشأة طبية خاصة مخالفة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:09 ص
صحة بنى سويف تغلق 31 منشأة طبية خاصة مخالفة الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قال الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن حملات إدارة العلاج الحر بالمديرية، ضبطت 31 منشأة طبية خاصة مخالفة، وتم إصدار قرار إغلاق لها خلال الحملات المستمرة لإدارة العلاج الحر على مستوى مدن المحافظة .
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، إنه تم غلق 31 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال الحملات، التى استهدفت 6 مستشفيات خاصة ،12 مركز طبى، و9 معامل، و27 عيادة خاصة، و4 مراكز للعلاج الطبيعى.
 
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على  44 صيدلية عامة، و 3 صيدليات بالمستشفيات الحكومية، و2 صيدلية بالوحدات الصحية، و2 مخزن أدوية، للتأكد من صلاحية الأدوية المتواجدة داخل تلك الصيدليات.
 
 
 

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