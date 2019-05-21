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الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:07 م
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"صحة الدقهلية": غرفة مجهزة بالمستشفيات لاستقبال مصابى الإجهاد الحرارى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:19 م
"صحة الدقهلية": غرفة مجهزة بالمستشفيات لاستقبال مصابى الإجهاد الحرارى أشعة الشمس - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز
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أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية استعدت لمواجهة الموجة الحارة، واحتمالات الإصابة بين المواطنين بضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري من خلال تجهيز غرفة في جميع مستشفيات الاستقبال على مستوى المحافظة؛ لاستقبال حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مجهزة بتكييف وحوض مياه ومصدر للمياه الباردة، وعيادة للكشف الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات الواردة للاستقبال.

ونصح المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الضغط بالبقاء فى المنازل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خصوصا في ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس ذات اللوان الفاتحة، وأغطية الرأس، والإكثار من شرب المياه والسوائل عقب الإفطار وحتى موعد السحور، والتوجه لأقرب مستشفى في حال الشعور بالإجهاد الحرارى للتعامل الطبي مع الحالة وتجنب حدوث مضاعفات.

 

 


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الدقهلية

صحة الدقهلية

الموجة الحارة

الاجهاد الحراري

اخبار المحافظات

سعد مكي

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