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الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:21 ص
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صحة أسوان: تحرير 12 محضر جنحة صحية لأماكن مخالفة وحملة على مقاهى كوم أمبو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:12 ص
صحة أسوان: تحرير 12 محضر جنحة صحية لأماكن مخالفة وحملة على مقاهى كوم أمبو مشروبات غير صالحة - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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شنت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، حملة تفتيشية لمراقبة الأسواق، أسفرت عن ضبط وإعدام 12 لترا من مشروب السوبيا غير الصالح للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر جنحة صحية ضد عدد من الأماكن المخالفة. 

كما نظم مكتب مراقبة الأغذية بمركز كوم أمبو، حملة تفتيشية خلال الفترة المسائية استهدفت عددا من المقاهى بمدينة كوم أمبو، أسفرت عن تحرير عدة محاضر صحية ضدها، يأتى ذلك فى إطار الحملات المكبرة التى تشنها مديرية الصحة لضبط الأسواق وضبط أى سلع ومواد غذائية غير سليمة قبل وصولها للمواطنين.


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