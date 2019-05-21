شركة طيران إيطالية تلغى أكثر من 300 رحلة بسبب الإضراب

روما (أ ش أ)

ألغت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" أكثر من 300 رحلة بسبب إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجا على تدهور الأوضاع فى القطاع.

وأوضحت الشركة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ألغت حوالى نصف رحلاتها المحلية والدولية، بسبب الإضراب الذى بدأ اليوم.

وكانت نقابة النقل الرئيسية فى البلاد قد دعت إلى الإضراب لمدة 24 ساعة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل شركة "أليتاليا"، إلى جانب غيرها من التدابير لدعم العمال.