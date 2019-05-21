video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

احتجاجا على تدهور الأوضاع..

شركة طيران إيطالية تلغى أكثر من 300 رحلة بسبب الإضراب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:54 م
شركة طيران إيطالية تلغى أكثر من 300 رحلة بسبب الإضراب خطوط الطيران الإيطالية "أليتاليا" ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
إضافة تعليق

ألغت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" أكثر من 300 رحلة بسبب إضراب يستمر 24 ساعة احتجاجا على تدهور الأوضاع فى القطاع.

وأوضحت الشركة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها ألغت حوالى نصف رحلاتها المحلية والدولية، بسبب الإضراب الذى بدأ اليوم.

وكانت نقابة النقل الرئيسية فى البلاد قد دعت إلى الإضراب لمدة 24 ساعة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل شركة "أليتاليا"، إلى جانب غيرها من التدابير لدعم العمال.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شركة طيران إيطالية تنوى تسريح 2037 موظفا وخفض رواتب طيارين

شركة الطيران الإيطالية تدرس اقتراح "الاتحاد الإماراتية" لشرائها

شركة الاتحاد الخليجية تنقذ شركة الطيران الإيطالية من ديونها

شركة الطيران الايطالية توقف رحلاتها من وإلى فنزويلا 2 يونيو المقبل

اليتاليا

الطيران الايطالى

خطوط الطيران الايطالى

اضراب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة