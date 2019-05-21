س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر

التهاب الأثنى عشر من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون مما تسبب ألما شديدا وحرقة فى المعدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر وفقا لما ذكره موقع webmd:
س: ما هى أسباب التهاب الاثنى عشر؟
ج: 1:الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والحارة والتوابل، قد يسبب التهاب فى الاثنى عشر.
2: التدخين، قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الاثنى عشر.
3: الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية.
4: العوامل الوراثية والجينية، قد تكون من أبرز أسباب التهاب الاثنى عشر.
5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات فى الاثنى عشر.
6: الإفراط فى شرب الكحول.
7: الضغط النفسى والعصبى.
س: ما هى أعراض التهاب الاثنى عشر؟
ج: 1: الشعور بحرق شديد فى المعدة.
2: ألم شديد فى منطقة البطن.
3: الشعور بامتلاء المعدة.
4: الشعور بالغثيان والقىء المستمر.
5: شحوب فى الوجه.
6: انتفاخ البطن.
س: ما هى طرق الوقاية من التهاب الاثنى عشر؟
ج: 1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والحارة.
2: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية.
3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.
4: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.
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