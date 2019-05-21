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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:30 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر التهاب الاثنى عشر - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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التهاب الأثنى عشر من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون مما تسبب ألما شديدا وحرقة فى المعدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر وفقا لما ذكره موقع webmd:

 

س: ما هى أسباب التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1:الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والحارة والتوابل، قد يسبب التهاب فى الاثنى عشر.

2: التدخين، قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الاثنى عشر.

3: الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية.

4: العوامل الوراثية والجينية، قد تكون من أبرز أسباب التهاب الاثنى عشر.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات فى الاثنى عشر.

6: الإفراط فى شرب الكحول.

7: الضغط النفسى والعصبى.

 

س: ما هى أعراض التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1: الشعور بحرق شديد فى المعدة.

2: ألم شديد فى منطقة البطن.

3: الشعور بامتلاء المعدة.

4: الشعور بالغثيان والقىء المستمر.

5: شحوب فى الوجه.

6: انتفاخ البطن.

 

س: ما هى طرق الوقاية من التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والحارة.

2: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية.

3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

4: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.


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