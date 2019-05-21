س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الأثنى عشر من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون مما تسبب ألما شديدا وحرقة فى المعدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر وفقا لما ذكره موقع webmd:

س: ما هى أسباب التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1:الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والحارة والتوابل، قد يسبب التهاب فى الاثنى عشر.

2: التدخين، قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الاثنى عشر.

3: الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية.

4: العوامل الوراثية والجينية، قد تكون من أبرز أسباب التهاب الاثنى عشر.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات فى الاثنى عشر.

6: الإفراط فى شرب الكحول.

7: الضغط النفسى والعصبى.

س: ما هى أعراض التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1: الشعور بحرق شديد فى المعدة.

2: ألم شديد فى منطقة البطن.

3: الشعور بامتلاء المعدة.

4: الشعور بالغثيان والقىء المستمر.

5: شحوب فى الوجه.

6: انتفاخ البطن.

س: ما هى طرق الوقاية من التهاب الاثنى عشر؟

ج: 1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والحارة.

2: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية.

3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

4: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.