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سفير الاتحاد الأوروبى: مصر الجارة الأكثر أهمية فى دول جنوب المتوسط

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:14 م
سفير الاتحاد الأوروبى: مصر الجارة الأكثر أهمية فى دول جنوب المتوسط إيفان سوركوش سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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قال إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر هي الجارة الأكثر أهمية في دول الجوار جنوب البحر المتوسط ويتمتع الاتحاد الأوروبي بعلاقات إستراتيجية معها تطورت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية.
 
وأضاف في كلمته فى حفل الإفطار السنوي أن الاتحاد الأوروبي ومصر اتفقا بشكل مشترك في سنة 2017 على ثلاث أولويات للشراكة حتى عام 2020، تشمل: العمل من أجل اقتصاد عصرى مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، والتعاون في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار.  
 
وأكد أن السلطات المصرية والأوروبية تحافظ على حوار رفيع المستوى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات.
 
وأوضح أن إجمالي التزاماتنا الممثلة في المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر والتي تبلغ ما يزيد عن مليار و400 مليون يورو في شكل منح تعبِّر بشكل واضح عن ثراء التعاون. 
 
 

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الاتحاد الاوروبي

إيفان سوركوش

سفير الاتحاد الاوروبي

مصر

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