سالفينى متفائل بشأن أداء حزبه فى الانتخابات الأوروبية

كتبت فاطمة شوقى

أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفينى، أنه سيكون راضيا تماما إذا تحصل حزبه "الرابطة" على 20%، وزيادة عن ذلك من أصوات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية، المقررة يوم الأحد المقبل، 26 مايو الجارى.

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية قول سالفينى "قبل 5 سنوات حصلنا على 6% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الأوروبية وفى العام الماضى، فى الانتخابات البرلمانية الوطنية، حصلنا على 17% من الأصوات، وإذا فزنا بـ 20%، فما فوق هذا يعنى أننا نحظى كحزب سياسى بتقدير كبير من الإيطاليين".

ورجحت استطلاعات جرت مؤخراً حول توجهات الناخبين، أن يكون حزب سالفينى الحزب الأول على المستوى الوطنى فى البرلمان الأوروبى القادم والثانى من حيث التمثيل على المستوى الأوروبى، بعد الحزب الديمقراطى المسيحى الألمانى.