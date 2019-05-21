video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سالفينى متفائل بشأن أداء حزبه فى الانتخابات الأوروبية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:23 ص
سالفينى متفائل بشأن أداء حزبه فى الانتخابات الأوروبية سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفينى، أنه سيكون راضيا تماما إذا تحصل حزبه "الرابطة" على 20%، وزيادة عن ذلك من أصوات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية، المقررة يوم الأحد المقبل، 26 مايو الجارى.
 
ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية قول سالفينى "قبل 5 سنوات حصلنا على 6% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الأوروبية وفى العام الماضى، فى الانتخابات البرلمانية الوطنية، حصلنا على 17% من الأصوات، وإذا فزنا بـ 20%، فما فوق هذا يعنى أننا نحظى كحزب سياسى  بتقدير كبير من الإيطاليين".
 
ورجحت استطلاعات جرت مؤخراً حول توجهات الناخبين، أن يكون حزب سالفينى الحزب الأول على المستوى الوطنى فى البرلمان الأوروبى القادم والثانى من حيث التمثيل على المستوى الأوروبى، بعد الحزب الديمقراطى المسيحى الألمانى.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سالفينى يجدد رفض فتح الموانىء الإيطالية لاستقبال سفينة إغاثة ألمانية

برلسكونى يحدد "إخفاقات" سالفينى بملف الهجرة

"اربح سالفينى".. لعبة على الإنترنت أطلقها وزير داخلية إيطاليا

سالفينى يدعو حكومة بلاده لإحداث قفزة نوعية بمجال إعادة المهاجرين لبلدانهم

سالفينى ينتقد تدخل سفينة للبحرية الايطالية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

ايطاليا

الانتخابات الاوروبية

سالفينى

وزير داخلية ايطاليا

اوروبا

البرلمان الاوروبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة