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روسيا تعلن وجود 5 آلاف مسلح من داعش على الحدود الأفغانية الشمالية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 08:45 ص
روسيا تعلن وجود 5 آلاف مسلح من داعش على الحدود الأفغانية الشمالية داعش
كتب محمد جمال ووكالات
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أكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان بالقرب من حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".

 


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