ربة منزل تحرر محضر بسرقة فيزا صرف المعاش وسحب 15 ألف جنيه من حسابها بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قام مجهولون بمغافلة ربة منزل أثناء صرفها معاشها الشهرى من أحدى ماكينات الصراف الآلى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتمكنوا من سرقة الفيزا بعد معرفة الرقم السري، أثناء تواجدهم بجوارها أثناء سحب مبلغ مالى من الفيزا، وتم إخطار نيابة قسم أول الزقازيق، للتحقيق بمعرفة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورودبلاغا من "سعدية محمود" أثناء قيامهما بصرف معاشها الشهرى بالفيزا كارت من أحدى ماكينات الصرف الألي، قام بعض الأشخاص بمعرفة رقمها السرى وتغفيلها وسرقة الفيزا من حقيبتها، وإكتشفت ذلك عند عودتها للمنزل، لم تعثر على الفيزا وتوجهت إلى البنك لإيقافها، وإكتشفت قيامم بسحب 15 ألف جنيه من الرصيد الخاص بها فى الفيزا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5928 جنح قسم أول الزقازيق، وبالعرض على نيابة قسم أول الزقازيق، أمرت بتفريغ الكاميرات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.