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رئيس وزراء النيجر: ملتزمون مع الجزائر بمواجهة التحديات الأمنية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:59 م
رئيس وزراء النيجر: ملتزمون مع الجزائر بمواجهة التحديات الأمنية الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
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أكد رئيس وزراء النيجر بريجى رافينى أن بلاده والجزائر ملتزمتان بكل تضامن بمواجهة التحديات الأمنية التى تعرفها منطقة الساحل خاصة فى ليبيا.
وقال رافينى فى تصريحات عقب لقائه بالرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم (الثلاثاء) بالجزائر العاصمة "تطرقنا إلى المسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك وضرورة تضافر جهود البلدين لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقة الساحل خاصة ليبيا".
وأضاف "أن بلدينا ملتزمان بكل تضامن بمواجهة التحديات المشتركة". وأشار إلى أنه حمل رسالة من الرئيس محمادو إسوفو رئيس النيجر إلى الرئيس بن صالح يبلغه فيها صداقة وتحيات شعب النيجر إلى الشعب الجزائري الشقيق"، كما أعرب عن أمله في أن يعم السلم في منطقة الساحل.
وكان رئيس وزراء النيجر قد بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين في إطار الحوار والتشاور القائمين بين البلدين.


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