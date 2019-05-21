رئيس منطقة أسوان الأزهرية يتابع مركزى تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أسوان - صلاح المسن

تابع الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تصحيح مركزى الشهادتين الابتدائية، والإعدادية، بمعهدى أسوان الابتدائى النموذجى وفتيات أسوان النموذجى، والتى بدأت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019. ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 24 مايو 2019.

وأكد الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية فى تصريحات صحفية، أهمية تحرى الدقة فى أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه واتباع التعليمات المنظمة لذلك الواردة من اﻹدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.

كما تفقد رئيس منطقة أسوان الأزهرية كنترولى الشهادتين الابتدائية والإعدادية.