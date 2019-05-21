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رئيس غرفة التطوير العقارى : ارتفاع أسعار الأراضى أبرز التحديات للقطاع الخاص

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 ص
رئيس غرفة التطوير العقارى : ارتفاع أسعار الأراضى أبرز التحديات للقطاع الخاص وحدات إسكان اجتماعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن ارتفاع أسعار الأراضى فى المدن الجديدة، تمثل أبرز التحديات أمام المطورون العقاريون، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل.

وأكد أن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضى، للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125ألف وحدة سكنية، خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

وأوضح أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات، والتى أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان. 

وأضاف شكرى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء، إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.

وشدد شكرى، على أن الغرفة تهدف إلى  توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.


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