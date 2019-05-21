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الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:31 م
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رئيس جامعة المنيا يوافق على إتاحة وقت إضافى لإنهاء مشروعات تخرج "طلاب الفنون"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:55 م
رئيس جامعة المنيا يوافق على إتاحة وقت إضافى لإنهاء مشروعات تخرج "طلاب الفنون" رئيس جامعة المنيا مع طلاب الفنون الجميلة
المنيا - فريق المحافظات
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واصل الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية اليومية للجان امتحانات كليات الجامعة الـ20، بزيارة لمجمع الصالات التابعة لكلية التربية الرياضية لمتابعة امتحانات الفرق الأربعة لأقسام الكلية المختلفة، واستكمل الزيارة بتفقد لجان أقسام الديكور والعمارة بكلية الفنون الجميلة.

 

رافق رئيس جامعة المنيا خلال جولاته التفقدية، الدكتور طارق محمد صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليتين، ورؤساء الأقسام.

 

وخلال الجولة التفقدية، ناقش رئيس جامعة المنيا مطالب عدد من طلاب الفرق النهائية بكلية الفنون الجميلة، بإتاحة وقت إضافى لهم لإنهاء مشاريع تخرجهم وتسليمها فى الميعاد المحدد، ووافق رئيس الجامعة على مطالبهم بالتنسيق مع عميد الكلية، للسماح لهم بوقت إضافى ومد ساعات الدراسة دون التأثير على سير العملية الامتحانية داخل الكلية.

 

 

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا (4)
جانب من جولة رئيس جامعة المنيا 

 

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا (1)
جانب من جولة رئيس جامعة المنيا 

 

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا (2)
جانب من جولة رئيس جامعة المنيا (

 

جانب من جولة رئيس جامعة المنيا (3)
جانب من جولة رئيس جامعة المنيا 

 


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