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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:25 م
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رئيس الوزراء العراقى يقوم بأول زيارة له للكويت غدا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:17 م
رئيس الوزراء العراقى يقوم بأول زيارة له للكويت غدا عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
رويترز
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يزور رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى الكويت غدا الأربعاء فى أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه فى أكتوبر الماضي.

 

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمى لرويترز إن زيارة رئيس الوزراء العراقى للكويت تهدف إلى "استكمال زيارته لدول الجوار العراقى والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة" بين البلدين فى الكويت فى 12 مايو أيار الجارى برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

 

وقال الهاشمى إن سياسة الكويت والعراق "أصبحت متقاربة" لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

 

وتأتى الزيارة فى ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران.

 

ونفى الهاشمى علمه بأى مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران.


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