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رئيس الوزراء العراقى: سنرسل وفودا إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:13 م
رئيس الوزراء العراقى: سنرسل وفودا إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بينهما.

وقال عبدالمهدى -خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء "إن العراق يقوم باتصالات عالية المستوى لتهدئة التوترات بين البلدين"، مشيرًا إلى أن رؤيته قريبة جدا من الرؤية الأوروبية لتسوية الأزمة فى المنطقة.

وأضاف "إن المسئولين الأمريكيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم فى خوض الحرب"، موضحًا أن العراق فى مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ويحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين.

وتابع "إن مسئوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه من خطر الحرب".

 


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واشنطن

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التوتر بين ايران وواشنطن

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