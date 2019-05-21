video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية تكشف عن أنسب عمر لإجراء عملية تصغير المعدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 م
دراسة أمريكية تكشف عن أنسب عمر لإجراء عملية تصغير المعدة السمنة
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

تعتبر عمليات إنقاص الوزن مفيدة لمعظم حالات السمنة المفرطة إذا ناسبت حالتهم، لكن دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن هذه العمليات أفضل للمراهقين الذين يعانون من السمنة مقارنة بالبالغين.

 

 

وأضاف تقرير عرضته قناة العربية، أنه هناك اكثر من دراسة أجريت فى  أمريكا على عينات البحث على 161 مراهقا بسمنة مفرطة و400 من البالغين بسمنة مفرطة منذ المراهقة، وتبين أنه بعد 5 سنوات من عملياتهم فقدت المجموعتان 26 -29 % من الوزن، كما أن 86% من المراهقين و53% من البالغين تم شفاؤهم من مرض السكرى.

 

وتابع التقرير، أن هناك 68% من المراهقين و41% من البالغين تم شفاؤهم من ارتفاع ضغط الدم، وبينت الدراسة العمليات تصغير المعدة أكثر نجاحا عن المراهقين، ولكن يحتاجون إلى عملية أخرى بمعدل ضعفين مقارنة بالبالغين لأن المضاعفات أكثر حدوثا لديهم، وحذر الباحثون من بدانة المراهقين لأنهم أكثر عرضة لتدهور صحتهم مقارنة بالبالغين الذين اكتسبوا وزن زائد خلال فترة البلوغ من حياتهم.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دراسة: الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة سيرا أقل عرضة للسمنة

السمنة تعرضك لمشاكل في السمع والقلب وزيادة فرص السكتة الدماغية

دراسة تؤكد: السمنة ومرض سكر النوع الثانى يزيدان خطر الإصابة بأمراض الكبد

"Time": الوجبات السريعة تسبب السمنة.. لاحتوائها على الملح والدهون والسكر

تعرف على الخريطة الصحية لـ50 مليون مصرى وفقا لمبادرة 100 مليون صحة.. 2 مليون و197 ألف مصابون بالأجسام المضادة لفيرس سى و2 مليون و570 ألف بالسكر و 10 مليون و423 ألف مواطن بضغط الدم و19 مليون و740 ألف بالسمنة

4 أضرار تسببها السمنة على جلدك وبشرتك أبرزها البقع

تصغير المعدة السمنة

البدانة

اخبار عاجلة

عاجل

قناة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة