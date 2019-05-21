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الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:02 م
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حملة 100 مليون صحة: تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور يجنب مشاكل الجهاز الهضمى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:36 م
حملة 100 مليون صحة: تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور يجنب مشاكل الجهاز الهضمى مكسرات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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حذرت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الصائمون من التعرض لمشاكل الجهاز الهضمى خلال فترة الصيام وطالبتهم بالحرص على الغذاء الصحى.
 
وذكرت مبادرة 100 مليون صحة فى منشورات لها، أنه لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى فى رمضان نصح خبراء التغذية بتناول وجبات خفيفة بين الفطار والسحور مثل الفواكه والمكسرات.
 
وتابعت مبادرة 100 مليون صحة:" يجب الحرص على تناول الخضروات الطازجة والألبان والزبادى بالإضافة إلى تناول المياة بين السحور والإفطار.
 
يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة توفر علاج فيرس سى والضغط والسكر بالمجان فى 305 نقطة بالجمهورية.
 
 
 

 


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