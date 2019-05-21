حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما "ر. ف"، و"أ. ع" عاطلين، وعثر بحوزتهما على 30 قطعة حشيش، وأنكر المتهمان ترويجهما المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، كما أنكرا حيازتهما المضبوطات.

وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغاً يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهما وبحوزتهما 23 قطعة حشيش، وبسؤالهما أنكرا ترويجهما المواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.