حبس عاطل بالمنوفية 15 يوما لتجارته فى المخدرات وحيازة 150 جرام حشيش

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار عمرو العبد، قاضى المعارضات بمحكمة جنح منوف فى محافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالتجارة فى المخدرات، بعدما ضُبط بحوزته 150 جرام حشيش وبندقية خرطوش.

كان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "م. ع. د"، 31 سنة، عاطل، وبحوزته 40 قرض حشيش، وبندقية خرطوش، قبل ترويج المادة المخدرة على زبائنه المتعاطين، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.