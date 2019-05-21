حبس المتهم بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته فى ترعة بأسوان 4 أيام

أسوان – عبد الله صلاح

أمرت نيابة مركز دراو بمحافظة أسوان، بحبس المتهم بقتل سائق "توك توك" بمدينة كوم أمبو، وإلقاء جثته فى الترعة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير مباحث أسوان، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة فى ترعة زرزارة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى"أبو بكر. م"، سائق "توك توك" من مدينة كوم أمبو.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الفتاح، رئيس فرع وسط، والرائد كريم أبو العباس، رئيس مباحث دراو، والنقيب أحمد مسعد، معاون مركز كوم أمبو، وتبين أن عاطل يدعى"م. ص" من مدينة كوم أمبو، استدرج سائق التوك توك باتصال تليفونى من مدينة كوم أمبو، حتى طريق زرزارة بمدينة دراو، وقام بخنقه وإلقاء جثته فى الترعة والاستيلاء على الـ"توك توك".

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وضبط التوك توك، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته، وبالتحقيق أمام نيابة دراو قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.