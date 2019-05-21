حافظي على بشرتك.. كُلى برتقال وسمك واشربى كاكاو

كتبت فاطمة ياسر

البشرة هى تاج المرأة، وللحفاظ عليها يجب القيام ببعض النصائح الهامة، والتي تحافظ بشكل كبير فى الحد من ظهور علامات التجاعيد، والتقدم في العمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

الغذاء الجيد والصحي يساوي بشرة نضرة وقوية، ويعد تناول الأسماك مرتين في الأسبوع من الطرق الجيدة التي تساهم بشكل كبير في حماية البشرة، والتي تحد من تعرضها لأى مشاكل وذلك يرجع إلي احتواء الأسماك بالبروتين والأحماض والأوميجا 3، وجميعها عناصر هامة لصحة البشرة.

ويحتوي مشروب الكاكاو على عنصرين هامين للبشرة وهما " الأبيكاتسين والكاتسين "، ويعملان علي حمايتها من أشعة الشمس الضارة، ولذا عند تناولك لهذا المشروب فأنت تقلل فرص ظهور التجاعيد، والحفاظ على البشرة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى، كالبرتقال والليمون والجريب فروت، فجميعها أطعمة تساهم في زيادة إنتاج الكولاجين الخاص بنقاء البشرة، والذي يساهم بشكل كبير في حصولها على النضارة والصحه الجيدة والقوة .

أخيرا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في حصول البشرة علي النضارة والحيوية والحد من تعرضها لأى مشاكل أو ظهور التجاعيد بها.