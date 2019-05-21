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جنايات القاهرة تقضى ببراءة 9 موظفين فى حى عابدين من تهمة التزوير

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:47 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة 9 موظفين فى حى عابدين من تهمة التزوير محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، ببراءة 9 موظفين فى حى عابدين، من تهمة التزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة. 

وأحال المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، كلا من: "محمود. ح" 43 سنة، مدير الشؤون القانونية فى حى عابدين، و"نشأت. ش"، و"محمد. أ"، و"مروة .ع"، و"محمد. ع"، و"أحمد. ح"، و"مصطفى. م"، مهندسين فى أحياء عابدين ووسط وحدائق القبة وشرق مدينة نصر، و"مارجريت. ح" كبير أخصائيين، و"سمير. م" مدير شركة، إلى المحاكمة لاتهامهم بتزوير وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مدير الشركة تقدم بطلب لاستصدار تراخيص بناء، مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات الكائنة فى شارع مشتهر وحارة الشقفاتية، بالمخالفة للقانون، بعدما تواطأ معه باقى المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة، بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية، وهو ما مكّنه من البناء والتربح بدون وجه حق.

واستمعت النيابة إلى مالكة العقارين، التى قالت إنها تملك حصة قدرها 4 قراريط، بالإرث عن والدتها، وإنها لم تبع أملاكها فى العقارين، وإنما فوجئت بما حدث، بينما أقرت عضو المكتب الفنى لمديرية الإسكان بالقاهرة، بحسب ما ورد فى التحقيقات، بأن المتهم التاسع ليس المالك الفعلى لكامل المساحة.


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