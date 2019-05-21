تيرى ترينت.. أفريقية كرمتها نيويورك بتمثال برونزى.. أعرف قصتها

كتبت – هناء أبو العز

اختيرت الدكتورة تيري ترينت ، المولودة في زيمبابوي ، والمقيمة حاليًا في الولايات المتحدة، ضمن أفضل عشر نساء في العالم وتم إنشاء تمثال برونزي لها بالحجم الطبيعي في مركز روكفلر في مدينة نيويورك ، خلال إطلاق تماثيل المساواة، وهذا التمثال تكريما لدورهًا في تعزيز المساواة وتمكين الفتيات والنساء.

ولدت الدكتورة ترينت في قرية زفيباني في مقاطعة كاروي بمقاطعة ماشونالاند الغربية في عام 1965، ولم يُسمح لها بالذهاب إلى مدرستها المحلية ، مدرسة ماتاو الابتدائية ، كطفلة بسبب الفقر بالإضافة إلى كونها أنثى ، على الرغم من أن شقيقها تيناش ، كان طالب غير مبال ، وذهب إلى المدرسة.

وفي عام 1991 ، قامت جولاك من شركة هايفر الدولية بزيارة قريتها وسألت كل امرأة عن حلمها الأكبر.، فقالت الدكتورة ترينت إنها تريد الذهاب إلى أمريكا والحصول على درجة البكالوريوس ، تليها درجة الماجستير ثم الدكتوراه.

وبتشجيع من والدتها ، كتبت الدكتورة ترينت هذه الأحلام ، وضعت الورقة في قصدير من الصفيح ، ودفنته، و في عام 1998 ، انتقلت إلى أوكلاهوما مع زوجها وأطفالهم الخمسة، وبعد ثلاث سنوات ، حصلت على درجة البكالوريوس في التعليم الزراعي وعلى درجة الماجستير في عام 2003.

وفي ديسمبر 2009 ، حصلت على الدكتوراه من جامعة ميشيجان الغربي، حيث بحثت أطروحتها في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للنساء والفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وظهرت قصة حياتها في كتاب هاف ذا سكاي ، وفي مقتطف من ذلك الكتاب الذي نشرته مجلة نيويورك تايمز، ثم ركزت أوبرا وينفري فى حلقة لها على الكتاب الذى يذكر حياتها.

ومنذ حصولها على الدكتوراه في عام 2009 ، حصلت الدكتورة ترينت على التزام لمدة عامين للعمل مع شركة Heifer International (التي دفعت مقابل الحصول على درجة الدكتوراه). وفي عام 2009 أيضًا ، أسّست مؤسسة Tinogona ، التي سميت فيما بعد Tererai Trent International ، التي بنت العديد من المدارس في زيمبابوي.

وفي عام 2013 ، حصلت على درجة الماجستير في الصحة العامة (علم الأوبئة) من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي.

وفي مايو 2011 ، كشفت أوبرا وينفري أن الدكتورة ترينت كانت ضيفتها المفضلة على الإطلاق ، وتبرعت بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لبناء مدرستها الخاصة في كاروي ، والتي تم الانتهاء منها في عام 2014.

وفي عام 2015 ، نشرت الدكتورة ترينت كتابًا للأطفال حول حياتها الخاصة بعنوان "الفتاة التي دفنت أحلامها في علبة" ، كما رسمها جان سبيفي جيلكريست.

حصل كتابها الذي صدر عام 2017 بعنوان "The Awakened Woman: ، مع مقدمة من أوبرا وينفري ، على جائزة العمل الأدبي المتميز ، في الدورة التعليمية التاسعة والأربعين لجوائز NAACP للصور، وعملت أستاذًا مساعدًا في المراقبة والتقييم في الصحة العالمية بجامعة دريكسل منذ عام 2013