video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تيرى ترينت.. أفريقية كرمتها نيويورك بتمثال برونزى.. أعرف قصتها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:34 م
تيرى ترينت.. أفريقية كرمتها نيويورك بتمثال برونزى.. أعرف قصتها تمثال تيرى
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
 اختيرت  الدكتورة تيري ترينت ، المولودة في زيمبابوي ، والمقيمة حاليًا في الولايات المتحدة، ضمن أفضل عشر نساء في العالم  وتم إنشاء  تمثال برونزي لها  بالحجم الطبيعي في مركز روكفلر في مدينة نيويورك ، خلال إطلاق تماثيل المساواة، وهذا التمثال تكريما لدورهًا في تعزيز المساواة وتمكين الفتيات والنساء.
 
ولدت الدكتورة ترينت في قرية زفيباني في مقاطعة كاروي بمقاطعة ماشونالاند الغربية في عام 1965، ولم يُسمح لها بالذهاب إلى مدرستها المحلية ، مدرسة ماتاو الابتدائية ، كطفلة بسبب الفقر بالإضافة إلى كونها أنثى ، على الرغم من أن شقيقها تيناش ، كان طالب غير مبال ، وذهب إلى المدرسة.
 
وفي عام 1991 ، قامت جولاك من شركة هايفر الدولية بزيارة قريتها وسألت كل امرأة عن حلمها الأكبر.، فقالت الدكتورة ترينت إنها تريد الذهاب إلى أمريكا والحصول على درجة البكالوريوس ، تليها درجة الماجستير ثم الدكتوراه.
 
وبتشجيع من والدتها ، كتبت الدكتورة ترينت هذه الأحلام ، وضعت الورقة في قصدير من الصفيح ، ودفنته، و في عام 1998 ، انتقلت إلى أوكلاهوما مع زوجها وأطفالهم الخمسة، وبعد ثلاث سنوات ، حصلت على درجة البكالوريوس في التعليم الزراعي وعلى درجة الماجستير في عام 2003.
 
وفي ديسمبر 2009 ، حصلت على الدكتوراه من جامعة ميشيجان الغربي، حيث  بحثت أطروحتها في برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية   للنساء والفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
 
وظهرت قصة حياتها في كتاب هاف ذا سكاي ، وفي مقتطف من ذلك الكتاب الذي نشرته مجلة نيويورك تايمز، ثم  ركزت أوبرا وينفري فى حلقة لها على الكتاب الذى يذكر حياتها.
ومنذ حصولها على الدكتوراه في عام 2009 ، حصلت الدكتورة ترينت على التزام لمدة عامين للعمل مع شركة Heifer International (التي دفعت مقابل الحصول على درجة الدكتوراه). وفي عام 2009 أيضًا ، أسّست مؤسسة Tinogona ، التي سميت فيما بعد Tererai Trent International ، التي بنت العديد من المدارس في زيمبابوي.
وفي عام 2013 ، حصلت على درجة الماجستير في الصحة العامة (علم الأوبئة) من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي من جامعة كاليفورنيا ، بيركلي.
 
وفي مايو 2011 ، كشفت أوبرا وينفري أن الدكتورة ترينت كانت ضيفتها المفضلة على الإطلاق ، وتبرعت بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لبناء مدرستها الخاصة في كاروي ، والتي تم الانتهاء منها في عام 2014.
وفي عام 2015 ، نشرت الدكتورة ترينت كتابًا للأطفال حول حياتها الخاصة بعنوان "الفتاة التي دفنت أحلامها في علبة" ، كما رسمها جان سبيفي جيلكريست.
حصل كتابها الذي صدر عام 2017 بعنوان "The Awakened Woman: ، مع مقدمة من أوبرا وينفري ، على جائزة العمل الأدبي المتميز ، في الدورة التعليمية التاسعة والأربعين لجوائز NAACP للصور، وعملت أستاذًا مساعدًا في المراقبة والتقييم في الصحة العالمية بجامعة دريكسل منذ عام 2013
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المنازل الذكية للمشاهير.. جنة التكنولوجيا على الأرض .. بيل جيتس يستمع إلى الموسيقى تحت الماء.. ومنزل أوبرا وينفرى يمتلك أجهزة استشعار لرى الزرع.. ومساعد زوكربيرج الإلكترونى يوقظه من النوم ويعد الطعام

كيف استخدمت أوبرا وينفرى التكنولوجيا فى رعاية نباتاتها وهى خارج المنزل؟

السودانية "السارة" تغنى فى افتتاح مهرجان نيويورك للجيتار

ترامب يجدد هجومه على الإعلام.. ويغرد: "نيويورك تايمز ستموت فى 6 سنوات"

تيرى تيرانت

افريقية

نيويورك

زيمبابوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة