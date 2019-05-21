تنفيذ أحكام وضبط باعة جائلين خلال حملة بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب ـ بهجت أبو ضيف

شهدت المنطقة الأثرية بالهرم، حملة أمنية من جانب ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 أحكام قضائية، وضبط 4 مشتبه بهم، بالإضافة إلى القبض على 5 بائعين متجولين لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما تمكنت الحملة من إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، التي تتسبب في إعاقة حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر نيابة الهرم التحقيق.