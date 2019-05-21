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تعرف على خدمات برنامج "سكن كريم" للأسر الأكثر احتياجا بـ5 محافظات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على خدمات برنامج "سكن كريم" للأسر الأكثر احتياجا بـ5 محافظات مبادرة سكن كريم
كتب مدحت وهبة
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تواصل الحكومة تنفيذ  برنامح "سكن كريم "  لتأهيل منازل الاسر الأكثر احتياجا وتوصيل وصلات مياة شرب وصرف صحى وتثقيف للمنازل منذ بدء العمل بالبرنامج بداية 2018  ،وذلك فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بالمرحلة الأولى.
 
 
"اليوم السابع "ينشر تقريرا معلوماتيا حول ما تم تنفيذه فى برنامج "سكن كريم" لتحسين معيشة الاسر الأكثر احتياجا فى نقاط محددة . 
 
 
 
 1- قام  البرنامج بتلبية  احتياجات حوالى 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية
 
 
 
2- قيمة المشروعات المقدمة مِن خلال البرنامج حتى الآن  تزيد على 326 مليون جنيه
 
 
 
 3-تم  تنفيذ عمليات تأهيل لعدد 1204 منزلا وتسقيف 3797 منزلا، إضافة إلى مد 6437  وصلة مياه نقية وإدخال الصرف الصحى لعدد 44757   
 
 
 4-محافظتى الأقصر والمنيا كانت أولى محافظات المشروع فى حجم التدخلات  يليهما قنا 
 
 
 
 5-البرنامج من خلال تنفيذ المشروعات ما يزيد عن  700 ألف يومية عمل 
 
  6- مشروع سكن كريم والذى أطلقته الوزارة يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية  والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة
 
 
7- يجعل من هذه المنازل سكنا كريما يوفر أبسط شروط الكرامة والإنسانية ويسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا العيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة.
 
 
 
8- 350 مليون جنيه هو حجم  التمويل المتاح حاليا للبرنامج 
 
 
 
9- يجري  تأهيل 1204 منزلا  وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج و قنا والأقصر . 
 
10- تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب بقرى بمحافظات المنيا و أسيوط وسوهاج وقنا 
 
 
 
11- تنفيذ  1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا و جارى تنفيذ 1750 وصلة خارجية بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر
 
 
12 -تنفيذ 5529 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا وتنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و 3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا. 
 
 
 
13- تم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي بالمحافظات الخمس.
 
 
 
14- يتم  التحضير لاطلاق المرحلة الثانية للمشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف واسوان مع  استكمال العمل بمحافظات المرحلة الأولى.
 

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برنامح سكن كريم

المنيا

اسيوط

سوهاج

قنا

الاقصر

تاهيل المنازل

مياة شرب

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