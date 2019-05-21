ترامب الابن يهاجم قناة الجزيرة القطرية.. ويتهمها بنشر الكراهية

كتب محمد جمال

وجه ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاما لقناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وغرد ترامب الابن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الجزيرة تنشر فيديوهات علنية تنكر حدوث (الهولوكوست) على صفحتهم بفيس بوك. فهل تتخذ إدارة فيس بوك إجراء وتحجب صفحتهم، مثلما فعلت مع أشياء أقل من ذلك؟"

وطالب نجل ترامب، بالتوقف عن الظهور على قناة الجزيرة، عقب نشرها فيديوهات تحض على الكراهية وفقا لوصفه، وتنكر "الهولوكوست" بحق اليهود.