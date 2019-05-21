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تحقيقات حريق مخزن أخشاب أطفيح: "محتوياته ساعدت على سرعة انتشار النيران"

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:51 م
تحقيقات حريق مخزن أخشاب أطفيح: "محتوياته ساعدت على سرعة انتشار النيران" حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل مخزن أخشاب فى مركز أطفيح، فضلًا عن تقرير خبراء المعمل الجنائى الذى تولوا رفع الأدلة من موقع الحريق.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن حريق مصدره مجهول حتى الآن ونشب داخل مخزن الأخشاب، وساعد على سرعة انتشاره محتويات المخزن، فالتهمت النيران كميات كبيرة من الأخشاب الموجودة بداخله.

 

وتابعت، أنه تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المناطق المجاورة، وإتمام عملية إخماد الحريق.

 

التحقيقات أكدت أن الحريق لم يسفر عنه سقوط ضحايا بشرية، أو إصابات، وأنه جار حصر حجم الخسائر.


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المعمل الجنائى

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