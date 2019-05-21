تحطم طائرة للبحرية الأمريكية فى ولاية كارولينا الشمالية

كتب وكالات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة من طراز "إيه فى 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالقرب من مدينة هافلوك فى ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت القيادة فى بيان نقتله قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "قفز الطيار بالمظلة بآمان، وينقل حاليا إلى مركز كارولينا الطبى الشرقى فى مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية (على الأرض)، هذا وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقال مدير خدمات الطوارئ فى مقاطعة كرافن، ستانلى كايت، أن "الحادث قد تم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 6 مساء يوم الإثنين.

وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وظل بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".