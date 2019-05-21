video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تحطم طائرة للبحرية الأمريكية فى ولاية كارولينا الشمالية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:19 ص
تحطم طائرة للبحرية الأمريكية فى ولاية كارولينا الشمالية تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
إضافة تعليق

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة من طراز "إيه فى 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالقرب من مدينة هافلوك فى ولاية كارولينا الشمالية.

وقالت القيادة فى بيان نقتله قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "قفز الطيار بالمظلة بآمان، وينقل حاليا إلى مركز كارولينا الطبى الشرقى فى مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، لا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية (على الأرض)، هذا وقد تم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقال مدير خدمات الطوارئ فى مقاطعة كرافن، ستانلى كايت، أن "الحادث قد تم الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من الساعة 6 مساء يوم الإثنين.

وقال شهود عيان لفوكس نيوز، "إن الطيار خرج وظل بالمظلات على الأرض قبل أن تصل الطائرة إلى الأرض. وقال كايت إن الحادث أدى إلى نشوب حريق تم إخماده خلال فترة قصيرة من قبل الطوارئ".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحطم طائرة مروحية إثيوبية ومقتل قائدها فى إقليم أوروميا

تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع فى مقاطعة ويلز البريطانية

تحطم طائرة ركاب على متنها 33 شخصا فى مطار دولى بميانمار

تحطم طائرة

البحرية الأمريكية

ولاية كارولينا الشمالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

إمام الإخوان يدعم الشواذ.. الرئيس التركى يسمح للجامعات بتدريس المثلية للطلاب.. محلل سعودى: حكومة أردوغان مقبلة على ضرب الإسلام.. داعية أزهرى: على الأتراك التصدى لمحاولات نشر الشذوذ.. وباحث: الإخوان تجامل حليفها

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

سوبر كورة .. رمضان صبحي لن يشارك مع الأهلي أمام الزمالك

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

صور.. منفذ بيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمجموعة السويس

الرجوع الى أعلى الصفحة