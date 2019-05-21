video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تحالف مصرى ألمانى يفوز بالتطوير المؤسسى لمصر للتأمين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:15 م
تحالف مصرى ألمانى يفوز بالتطوير المؤسسى لمصر للتأمين باسل الحينى خلال المؤتمر
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

قال باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين ، أن تحالف من شركتين مصرية وألمانية فازا بمشروع التطوير المؤسسى لشركة مصر للتأمين.

وقال الحينى فى مؤتمر صحفى اليوم ، أن الدراسات المبدئية للتطوير  ستستغرق ٦ أشهر ثم تبدأ عملية التطوير نفسها بعد ذلك، لافتا أن التطوير يتضمن الاستراتيجية والهيكل الداخلي وأساليب العمل والمنتجات والعملاء والحوكمة والتوصيفات الوظيفية.

 

وحول أسباب تغيير قيادات شركتى مصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية ، قال إن مدة المجالس انتهت من شهر ديسمبر العام الماضى وبالتالى تم استغلال انعقاد جمعيات مناقشة الموازنة للعام المقبل للدفع بالقيادات الجديدة.

 

أوضح باسل الحينى ، إنه لأول مرة فى الشركات تتم عمليات التسليم والتسلم بشكل راقى ، حيث علمت القيادات الراحلة بما يتم وبالفعل جلست مع القيادات الجديدة ، موضحا أن حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين سيتولى رئاسة شركة جديدة تؤسسها القابضة مع عدد من الشركاء حاليا.

وأشار ان البحث عن القيادات الجديدة كان متأنيا ، لان الغرض لم يكن مجرد التغيير للتغيير فقط وإنما لإظهار رؤي جادة مستقبلية للشركات.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس مصر القابضة للتأمين.. ندرس إنشاء شركة تأمين طبى متخصصة.. باسل الحينى فى حوار لـ"اليوم السابع": نتوجه الآن لإفريقيا ولدينا مكاتب فى دول عربية عدة.. وبنشر الوعى يمكن رفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى

باسل الحينى رئيس "مصر القابضة" للتأمين لـ"اليوم السابع":زيادة استثماراتنا لـ65 مليار جنيه.. ونستهدف تعظيم دور الشركة الريادى فى مصر والمنطقة العربية والأفريقية

تعرف على أهم 10 أرقام من ميزانية القابضة للتأمين

وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين

الجمعية العامة لشركات للقابضة للتأمين: استراتيجية جديدة لتنشيط المجموعة

القابضة للتأمين

باسل الحيني

مصر للتامين

مصر لادارة الاصول العقارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة