تحالف مصرى ألمانى يفوز بالتطوير المؤسسى لمصر للتأمين

كتب عبد الحليم سالم

قال باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين ، أن تحالف من شركتين مصرية وألمانية فازا بمشروع التطوير المؤسسى لشركة مصر للتأمين.

وقال الحينى فى مؤتمر صحفى اليوم ، أن الدراسات المبدئية للتطوير ستستغرق ٦ أشهر ثم تبدأ عملية التطوير نفسها بعد ذلك، لافتا أن التطوير يتضمن الاستراتيجية والهيكل الداخلي وأساليب العمل والمنتجات والعملاء والحوكمة والتوصيفات الوظيفية.

وحول أسباب تغيير قيادات شركتى مصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية ، قال إن مدة المجالس انتهت من شهر ديسمبر العام الماضى وبالتالى تم استغلال انعقاد جمعيات مناقشة الموازنة للعام المقبل للدفع بالقيادات الجديدة.

أوضح باسل الحينى ، إنه لأول مرة فى الشركات تتم عمليات التسليم والتسلم بشكل راقى ، حيث علمت القيادات الراحلة بما يتم وبالفعل جلست مع القيادات الجديدة ، موضحا أن حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين سيتولى رئاسة شركة جديدة تؤسسها القابضة مع عدد من الشركاء حاليا.

وأشار ان البحث عن القيادات الجديدة كان متأنيا ، لان الغرض لم يكن مجرد التغيير للتغيير فقط وإنما لإظهار رؤي جادة مستقبلية للشركات.