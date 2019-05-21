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تأجيل محاكمة شقيقين ضربا لص حتى الموت لمحاولته سرقة شقتهما فى المرج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:04 م
تأجيل محاكمة شقيقين ضربا لص حتى الموت لمحاولته سرقة شقتهما فى المرج محكمة-ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة شقيقان الى جلسة 18 يونيو لاتهامهما بقتل لص، حاول سرقة منزلهما بمنطقة المرج

 

والبداية بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بضبط لص قبل سرقته إحدى الشقق السكنية، وكان بداخلها شقيقين، ولقّناه "علقة موت" ثم طلبا فدية من أهله لإطلاق سراحه، إلا أن أسرته لم تستجب لطلبهما فاستكمل المتهمان تعديهما عليه بالضرب حتى فقد وعيه وتم نقله لمستشفى الدمرداش، لكنه لفَظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 29827، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الضرب أفضى إلى موت وقررت إحالتهما للجنايات.


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شقيقان يقتلان لص فى المرج

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