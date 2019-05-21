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بيانات الملاحة السعودية تؤكد عمل مطار نجران بكامل طاقته رغم شائعات الحوثى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:18 ص
بيانات الملاحة السعودية تؤكد عمل مطار نجران بكامل طاقته رغم شائعات الحوثى مطار نجران السعودى - ارشيفية
كتبت- رنا امين
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أظهرت بيانات الملاحة المتوفرة على شبكة الإنترنت، أن مطار نجران بالمملكة العربية السعودية، يعمل بشكل طبيعى اليوم الثلاثاء، مما ينفى مزاعم روجها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن نجاحهم فى استهداف المطار الواقع جنوب غرب المملكة، غير بعيد عن الحدود مع اليمن.
 
وذكر الموقع الإخبارى" ارم نيوز" الإماراتى، أن البيانات التى يوفرها موقع ”فلايت رادار“ المتخصص فى رصد ومتابعة الملاحة الجوية حول العالم، أن الرحلة اليومية التي تربط مطار نجران بالعاصمة السعودية الرياض انطلقت متأخرة عن موعدها المحدد، حيث أقلعت الساعة السابعة و40 دقيقة صباحًا، ووصلت الرياض الساعة الثامنة و55 دقيقة.
 
ويبدو هذا التأخر معتادًا، حيث تشير بيانات موقع ”فلايت رادار“ إلى أن مثل هذا التأخر يحدث بشكل دوري، فقبل 4 أيام على سبيل المثال انطلقت الرحلة ذاتها فى الساعة السابعة و44 دقيقة ووصلت الرياض الساعة الثامنة و55 دقيقة.
 
كانت إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثى، قد زعمت اليوم الثلاثاء، أن الجماعة استهدفت مخزنًا للأسلحة في مطار نجران مدعية نشوب حريق فى المكان.
 
وقال المتحدث الرسمى، باسم قوات التحالف العربى، إن جماعة الحوثي ”قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات"، ولم يشر التقرير إلى أى إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

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الحرب فى اليمن

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