بورصة قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة قطر التى تراجعت بعد 5 ارتفاعات متتالية، بضغط انخفاض جماعى للقطاعات.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحًا عدد 140.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8609.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.47% خاسرًا عدد 50.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3368.02 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.66% رابحًا عدد 140.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8609.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 1.47% خاسرًا عدد 50.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3368.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 155 شركة، فيما تراجعت 24 شركة.

وارتفع 18 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.27%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.19%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.97%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.29%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%.

وجاء سهم الباحة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 10%، تليه أنعام القابضة بنسبة 9.05%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 8.48%، فيما تصدّر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض 2.62%، ثم رعاية بنسبة 2.20%، ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.10%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحا عدد 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2539.24 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحا عدد 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2539.24 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 125.9 مليون سهم محققة ما قيمته 130.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2857 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 8.54%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.55%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.35%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 37.88 نقطة ليغلق عند 5598.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 51.03 نقطة ليغلق عند 6058.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 10.86 نقطة ليغلق عند 4708.54 نقطة.

وجرى التداول خلال جلسة اليوم على 120.2 مليون سهم، بقيمة 28.4 مليون دينار كويتى، من خلال 4818 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات فى بورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.74%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.40%.

وجاء سهم قيوين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 28.35%، تليه أرجان بنسبة 10%، ثم الرأى بنسبة 9.50%، فيما تصدّر سهم "المعدات" القائمة الحمراء بانخفاض 16.21%، ثم رمال بنسبة 12.85%، ثم الهلال بنسبة 9.76%.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء (منتصف جلسات الأسبوع) بنسبة 0.93% رابحاً 12.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1409.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت التداولات ببورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة 987 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.24% مدفوعا بصعود بنك انفستكورب بنسبة 9.45%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.47%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.90%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 10.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 1.35%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%.