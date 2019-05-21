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بعد استقالة أسقفها.. البابا تواضروس يستبعد رسامة أسقف جديد لاستراليا قريبًا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:00 م
بعد استقالة أسقفها.. البابا تواضروس يستبعد رسامة أسقف جديد لاستراليا قريبًا البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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استبعد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسامة (تعيين) أسقف جديد لإيبراشية ملبورن خلال رسامات عيد العنصرة المقبل التى تحل فى مطلع يونيو، فى أعقاب استقالة الانبا سوريـال اسقف ملبورن من الخدمة بالإيبراشية ثم انتقاله للخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية كأسقف مساعد.

وقال البابا تواضروس فى حوار نقلته قناة الكنيسة خلال زيارته الحالية لأوروبا: إنه يتابع ايبراشية ملبورن بنفسه ويوفد آباء أساقفة كل فترة للاطمئنان على أحوال الايبراشية كان آخرهم الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة.

كان الأنبا سوريال أسقف ملبورن قد فاجئ الكنيسة القبطية بإعلان استقالته من الخدمة فى الايبراشية ونشرها على الفيس بوك وهو الأمر الذى لا تبيحه قوانين الكنيسة التى تجعل من الاسقف زوجا لإيبراشيته لا يبرحها حتى وفاته الأمر الذى دفع الانبا سرابيون مطران لوس انجلوس للتوسط لدى البابا لإقناعه بنقل اسقف ملبورن الاسترالية المستقيل للخدمة فى الولايات المتحدة كأسقف مساعد.


 

 


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اسقف ملبورن

البابا تواضروس عن اسقف ملبورن

الكنيسة فى استراليا

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