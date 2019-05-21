بدء المؤتمر الصحفى لوزير الكهرباء للإعلان عن الأسعار الجديدة

كتبت رحمة رمضان

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح السبعة للعام المالي 2020/2019 فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021.



ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك الشهرية التى يتم إصدارها فى أغسطس.



جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.







