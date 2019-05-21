بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمالاوي

ليلونجوى أ ش أ

توجه الناخبون فى مالاوى، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن 7 مرشحين يتنافسون للفوز بمقعد الرئاسة فى مالاوى أبرزهم الرئيس الحالى بيتر موثاريكا ونائبه ساولوس كلاوس وزعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من الصعب التكهن بمن سوف يخرج فائزا فى الانتخابات الرئاسية فى هذا البلد الذى يعتبر واحدا من أفقر الدول الأفريقية.

وتقوم قوات الجيش والشرطة بتأمين هذه الانتخابات التى يحق لنحو 6 ملايين ناخب التصويت فيها لاختيار رئيس جديد بالإضافة إلى 193 عضوا بالبرلمان.