انتحار شاب شنقا فى الفيوم بسبب خلافات أسرية

الفيوم – رباب الجالى

انتحر قهوجى، من قرية الكعابى، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، شنقا داخل غرفة شقة تحت الإنشاء، لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية مع والده وشقيقه.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ع.م.م" 27 سنة- قهوجى، من قرية الكعابى القديمة، "جثة هامدة"، إثر شنق نفسيه بحبل حول الرقبة.

وأكد والدته ووالده وشقيقه، إقدام المتوفى على الانتحار بشنق نفسه بالمنزل داخل شقته بالطابق الثالث "تحت الإنشاء"، بأن لف حبل حول رقبته وربطه بحلق باب إحدى الغرف لمروره بضائقة نفسية نتيجة وجود خلافات أسرية بينه وبين والده وشقيقه، إثر الضغط عليه وتحميله أعباء العمل بالمقهى الخاص بهم، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته أو الاشتباه فى حدوث الواقعة جنائيا.



تم إخطار النيابة العامة فى وقتها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2827 لسنة 2019 م إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

