المدارس تمنع اصطحاب طلاب أولى ثانوى للهواتف داخل لجان الامتحان

كتب - محمود طه حسين

شددت المدارس الثانوية، صباح اليوم الاثنين، على طلاب الصف الأول الثانوى بعدم حيازة الهواتف المحمولة فى أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لعدة أسباب على رأسها منع الغش.

جاءت تلك الخطوة فى ضوء اتصال بعض الطلاب بمعلميهم للإجابة عن الأسئلة، وأيضا لضمان عدم التأثير على "سيستم" الامتحان الإلكترونى داخل المدرسة أو الضغط على شبكة الإنترنت الداخلية للمدارس. كما طالبت بعض اللجان، الطلاب بإغلاق الهواتف وعدم اصطحابها إلى مداخل اللجنة، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.