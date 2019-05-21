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المدارس تمنع اصطحاب طلاب أولى ثانوى للهواتف داخل لجان الامتحان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:35 ص
المدارس تمنع اصطحاب طلاب أولى ثانوى للهواتف داخل لجان الامتحان امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب - محمود طه حسين
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شددت المدارس الثانوية، صباح اليوم الاثنين، على طلاب الصف الأول الثانوى بعدم حيازة الهواتف المحمولة فى أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لعدة أسباب على رأسها منع الغش.
 
جاءت تلك الخطوة فى ضوء اتصال بعض الطلاب بمعلميهم للإجابة عن الأسئلة، وأيضا لضمان عدم التأثير على "سيستم" الامتحان الإلكترونى داخل المدرسة أو الضغط على شبكة الإنترنت الداخلية للمدارس. كما طالبت بعض اللجان، الطلاب بإغلاق الهواتف وعدم اصطحابها إلى مداخل اللجنة، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019 قد انطلقت الأحد الماضى، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين: الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
ويؤدي طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات ورقيا.

 


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