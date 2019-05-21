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الكويت تدعو لتبنى إجراءات للحيلولة دون دخول الخليج فى حلقة من النزاعات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:48 م
الكويت تدعو لتبنى إجراءات للحيلولة دون دخول الخليج فى حلقة من النزاعات رئيس مجلس الامة الكويتى مرزوق الغانم
الكويت (أ ش أ)
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أكد مجلس الأمة الكويتى، أنه يترقب التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة فى المنطقة، مشددا على استعداده للاجتماع متى ما اقتضت الظروف والتطورات، لمتابعة كافة المستجدات وبحث كيفية التعاطى معها.

وأوضح مجلس الأمة الكويتى فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه تابع باهتمام بالغ التطورات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، بالغة الخطورة التى استجدت فى نطاق منطقة الخليج العربى والإقليم، فى ظل تنامى مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة، وتأزم الأوضاع سياسياً وأمنياً، مما يتطلب معه اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، وتبنى كافة الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون دخول المنطقة فى حلقة من النزاعات والخلافات التى ستدمر الدول والشعوب، وكذلك القيام بكل ما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين بالكويت من ويلات تلك المخاطر والأزمات.

وأشار إلى أنه عقد جلسة خاصة، بناء على طلب مقدم من أعضاء المجلس يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، لمناقشة الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المستجدة فى نطاق منطقة الخليج العربى والإقليم، وبحث الاستعدادات الحكومية للتعامل مع تلك المستجدات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، والتى أكدت مدى حساسية التطورات وخطورتها، وضرورة التعامل مع تلك المستجدات بشكل بالغ الجدية، كما استمع أعضاء المجلس إلى عرض من بعض الوزراء، متعلق بمدى جاهزية الحكومة للطوارئ فى القطاع النفطي، واستعدادات وزارة التجارة (الأمن الغذائى)، واستعدادات وزارتى الصحة والإعلام.

وأضاف مجلس الأمة الكويتى، فى بيانه أن أعضاء المجلس أكدوا تقديرهم للجهود الكبيرة التى يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والموقف الرسمى للدولة فى تعزيز الأمن والسلم فى المنطقة، وسياسته الحكيمة فى تبنى الحياد الإيجابى تجاه النزاعات القائمة، والحرص على حل الخلافات بصورة سلمية وعن طريق الحوار.

ولفت البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمة شددوا على أهمية إنشاء جهاز متخصص، يعهد إليه ملف إدارة الطوارئ والأزمات، وكذلك ضرورة مضى الحكومة قدما فى استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدنى والطوارئ، وإطلاع المجلس أولاً بأول بتلك الاستعدادات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور الإعلام الرسمي، فى إطلاع المواطنين والمقيمين، وبشكل واضح وشفاف على مستجدات الظروف الأمنية والسياسية المحيطة، وتوجهات الحكومة للتعامل معها، وأهمية إشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.

ودعا مجلس الأمة الكويتى – فى ختام البيان - المواطنين والمقيمين، إلى أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية؛ لمواجهة التحديات والأخطار.

 


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