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"الكاتدرائية" تستضيف مؤتمر كهنة أوروبا لتوثيق التواصل مع كنائس المهجر

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:56 م
"الكاتدرائية" تستضيف مؤتمر كهنة أوروبا لتوثيق التواصل مع كنائس المهجر البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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أكد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر كهنة وخدام أوروبا الذى كان من المقرر أن يعقد فى ألمانيا، إلا أن البابا استأذن الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا فى عقد المؤتمر بمصر لتوطيد الصلة بين كهنة وخدام وشعب كنائس المهجر وبين مصر.

وقال البابا تواضروس فى حوار نقلته قناة الكنيسة: هذا المؤتمر ليس للكهنة فقط بل يحضره الخدام والأراخنة والشمامسة وأمناء الخدمة وأساقفة المهجر أيضًا وقد قررنا أن يعقد المؤتمر هذا العام لمصر وكذلك فى السنوات الفردية مثل 2019 هو نفس ما حدث فى مؤتمر كهنة أمريكا فكل ما يهمنا هو توطيد الصلة مع مصر.

كان البابا تواضروس قد بدأ الأسبوعين الماضيين رحلته الرعوية إلى أوروبا وزار ألمانيا وسويسرا ثم غادر إلى إنجلترا حيث دشن البابا أربعة كنائس فى ألمانيا وكنيسة فى سويسرا وعقد لقاءات مع أساقفة أوروبا والكهنة وشعب الكنيسة.

 

 


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