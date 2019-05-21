القضاء الجزائرى يرفض طلب الإفراج المؤقت عن أمينة حزب العمال

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رفضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة الجزائرية (شمال)، الاثنين، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن غرفة الاتهام نظرت فى الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها، فيما سارت الجلسة بشكل عادى وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضى التحقيق القاضى بإيداعها الحبس المؤقت.

يذكر أن قاضى التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة كان قد أمر بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت فى سجن مدنى بذات الولاية منذ يوم 9 مايو، بعد أن تم استدعاؤها لسماعها فى إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرال عثمان طرطاق والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئيسى المخابرات الجزائرية السابقين بتهمتى المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.