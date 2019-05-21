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القبض على مسجل خطر طعن سيدة أثناء سرقتها بالإكراه فى المقطم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:24 م
القبض على مسجل خطر طعن سيدة أثناء سرقتها بالإكراه فى المقطم سرقة هاتف محمول ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مسجل  خطر اثناء قيامه بسرقة هاتف محمول، من سيدة أفريقية كرهاً عنها وإحداث إصابتها بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة

ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم المقطم، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بالهضبة الوسطى دائرة القسم من ضبط عنصر إجرامى، تخصص مخدرات وسبق اتهامه فى 7 قضايا أخرهم قضية مخدرات اثناء استقلاله دراجة نارية ملكه وبحوزته ( هاتف محمول ، سلاح أبيض عبارة عن سكين).

وبسؤاله أقر بقيامه بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من ( إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية - مقيمة بالهضبة الوسطى دائرة القسم ) كرهاً عنها محدثاً إصابتها بجرح قطعى بالذراع الأيمن وبسؤال المجنى عليها اتهمته بسرقتها بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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ضبط مسجل خطر

جريمة سرقة بالمقطم

امن القاهرة

مباحث المقطم

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