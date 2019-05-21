الصين: الاتفاق التجارى مع أمريكا يجب أن يكون متوازنا ومفيدا للجانبين

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين، مجددا اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون أى اتفاق تجارى بين بكين وواشنطن متوازنا ومفيدا للجانبين.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (لو كانج) خلال المؤتمر الصحفى اليومى، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى مقابله تليفزيونية بأن أى صفقة (تجارية) بين البلدين لا يمكن أن تكون (50-50) بل يجب أن تصب أكثر فى صالح الولايات المتحدة بسبب ما وصفها بـ "الممارسات التجارية السابقة للصين".

وقال كانج إنه "لا يمكن الحديث عن مساواة مطلقة على جميع المستويات فى الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة، ولكن يجب أن يكون الاتفاق متوازنا ومفيدا للطرفين".