السياحة تفاوض 6 فنادق فى شرم الشيخ والغردقة وأسوان لاستخدام الطاقة الشمسية

كتبت آمال رسلان

تعمل وزارة السياحة على التفاوض مع 6 فنادق بعدة مقاصد سياحية مختلفة للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية، وتدشين محطات طاقة شمسية خاصة بهم لتوليد الكهرباء، وتلك الفنادق الست متواجدة في أكثر من مدينة سياحية موزعين بين مدينة شرم الشيخ، و الغردقة، و أسوان.

يأتى هذا فى إطار تشجيع وزارة السياحة لمنظومة الفنادق المصرية لاستخدام الطاقة النظيفة، حيث أوضح المهندس عماد حسن مستشار وزيرة السياحة للطاقة والتنمية المستدامة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتعزيز انتشار استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع، وذلك لتحقيق أكثر من هدف أولها الحفاظ على البيئة وتوفير نفقات تشغل الفنادق، وتحقيق تنمية مستدامة فى المناطق السياحية، والتسويق لمصر كمقصد سياحى يحمى البيئة.

ولفت لليوم السابع أن هناك فندق فى القاهرة انتهى بالفعل من تدشين محطته الشمسية وبدأت مرحلة العمل، وفندق آخر فى الغردقة أنهى تعاقداته وفى مراحل التنفيذ، حيث نستهدف فى هذه المرحلة 8 فنادق للتحول إلى الطاقة الشمسية.

وتقدم الوزارة منحة للفنادق للمساهمة فى تكلفة المحطات الشمسية ولتشجيع الفنادق على اتخاذ تلك الخطوة، حيث أشار حسن إلى أن الوزارة عملت بالشراكة مع مشروع نظم الخلايا الضوئية المتصلة بالشبكة Egypt PV التابع لمركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتقديم دعم فني للفنادق الراغبة في التحول للطاقة الشمسية.

كذلك يقدم البرنامج للفنادق مساهمة فى تكلفة المشروع وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، وتبلغ نسبة المساهمة من 25 إلى 30% على أول 150 كيلو وات بتمويل من مرفق البيئة العالمى، حيث تعمل الوزارة على توفيق احتياجات الفنادق مع هذه المنحة.

ولفت حسن، إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد النماذج التى يتم تنفيذها بهدف تشجيع الفنادق على استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء، وذلك لخفض مصاريف التشغيل وتطبيقاً لمفاهيم السياحة المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغييرات المناخية، منوها إلى أن الفنادق أصبح لديها رغبة فى استخدام الطاقة النظيفة، خاصة فى ظل الزيادة التى شهدتها أسعار الطاقة التقليدية فى السنوات الآخيرة، وهو الأمر الذى حفز قطاع الفنادق للبحث عن مصادر أخرى للطاقة بتكلفة ثابتة.