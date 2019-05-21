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السرقة الدافع وراء مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل منزله بفيصل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:56 م
السرقة الدافع وراء مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل منزله بفيصل جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة التى أجرتها اليوم الثلاثاء تفاصيل مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية داخل منزله بمنطقة فيصل، حيث تبين أن المجنى عليه يقيم بمفرده منذ فترة، وليس له قائمة علاقات كبيرة.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الدافع وراء قتله هو السرقة، وذلك لوجود بعثرة فى محتويات الشقة، مع اختفاء بعض متعلقات الضحية.

 

وكشفت مناظرة جثة المجنى عليه، أنه فى العقد الرابع من عمره يرتدى ملابسه كاملة، ومصاب ب6 طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، بالإضافة إلى وجود جرح ذبحى بمنطقة الرقبة، وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده.

 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من شقة بميدان الساعة بفيصل، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، وبالفحص عُثر على جثة شخص تبين أنه "نجيب.م" يحمل جنسية دولة عربية.

 


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