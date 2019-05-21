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السجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بالاستيلاء على أوراق رسمية فى عابدين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:12 م
السجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بالاستيلاء على أوراق رسمية فى عابدين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل المتهم الثالث من الوظيفة لمدة 3 سنوات، فى اتهامهما بالاستيلاء على أوراق مملوكة لإحدى الجهات العامة بعابدين.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد الرحمن وأسامة أبو صافى، وأمانة سر أحمد فهمى.

 

وأسندت المتهمين " أحمد عبد العزيز، حازم بدوى، رجب محمود، رجب فاروق، عبد الرحيم إسماعيل"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع أخر مجهول " موظف عام بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية"، فى ارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لإحدى الجهات العامة، بأن اتفقوا مع المجهول على الاستيلاء على نموذج صحيح خالى البيانات لبطاقة رقم قومى من تلك المحفوظة لدى جهة عمله، فتمكن من الاستيلاء على نموذج البطاقة وأمدهم بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، فى ارتكاب جريمة الشروع فى تسهيل الاستيلاء على المال العام محل التهمة السابقة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه، بأن تحصلوا منه على بيانات  ونماذج التوقيع المعتمد للعميل نشأت أحمد لدى قاعدة البيانات العملاء.


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