الرئيس الإيرانى يطالب بحصوله على صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب

طالب الرئيس الإيرانى حسن روحاني، بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التى تتعرض لها طهران فى الآونة الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الإثنين، أن الرئيس الإيرانى أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطى فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحانى قوله: "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات."

وذكر روحانى أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "فى المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة فى ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثورى الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية"، وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى قبل عام.