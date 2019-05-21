الدولار يسجل ارتفاعا ملحوظا مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

رويترز

تسببت أنباء ومؤشرات عن تأثر آسيا بالنزاع التجارى المتواصل بين الولايات المتحدة والصين، لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكى، باعتباره ملاذا آمنًا فى ظل ارتباك الأسواق.

وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند، على غير المتوقع، مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى فى آسيا ستتضرّر جرّاء التوترات التجارية العالمية.

وقال محافظ بنك الاحتياطى الاسترالى (البنك المركزى) فيليب لوى، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات خلال يونيو، ما دفع الدولار الاسترالى للهبوط 0.5% مسجلا 0.6873 دولار أمريكى.

وسجل الدولار الأمريكى أعلى مستوياته فى أسبوعين ونصف الأسبوع، مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية، مرتفعا 0.2% إلى 98.11 فى التعاملات المبكرة بأوروبا. وعلى النقيض منه سجّل اليورو، الذى يُمثّل جزءا كبيرا من تلك السلّة، أقل مستوى فى أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.

وتراجع الجنيه الاسترلينى عن مستوى 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير الماضى، قبل اجتماع الحكومة البريطانية، الذى يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع فى البرلمان على خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى "بريكست".