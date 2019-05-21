التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

كتب سليم على

تباشر نيابة البساتين التحقيق مع عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "أحمد.ع"، و"على. م"، عاطلين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم .