التايمز: اتفاق تيريزا ماى الجديد حول "بريكست" يشعل التوتر بين المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن أعضاء حزب المحافظين بدءوا يعلنون عن أسماء مرشحيهم المفضلين لخلافة تيريزا ماى على رئاسة الحزب، بعد فشلها فى إخراج بلادها من الاتحاد الأوروبى فى الوقت المحدد، وأشارت إلى أن النائب المحافظ جايكوب ريس موج، أعلن دعمه لبوريس جونسون، لخلافة رئيسة الوزراء، بعد الضغط عليه للتصويت ضد اتفاق "بريكست" الجديد.

واجتمعت الحكومة اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على التشريعات الجديدة التي ستعرض على البرلمان في غضون أسبوعين حيث تعد رئيسة الوزراء محاولة أخيرة لكسب تأييد النواب لاتفاق الانسحاب.

ويستعد داونينج ستريت لمزيد من الضغوط، حيث يكافح وزراء الحكومة الراغبين فى الخروج، للتوصل إلى تسوية جديدة من خلال تقديم تنازلات للفوز بدعم حزب العمال.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون، الذى يمكن نشره فى وقت مبكر من هذا الأسبوع ، قد يشعل التوترات فى حزب المحافظين بوعود جديدة بحفاظ المملكة المتحدة على حقوق العمال في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وربط بريطانيا بالمعايير البيئية في أوروبا وتقديم شكل من أشكال الترتيبات الجمركية حتى الانتخابات المقبلة .